Marcelo Falcão cai no início de show, canta sentado e deixa apresentação de cadeira de rodas Cantor torceu o joelho ao subir no palco e seguiu apresentação mesmo com fortes dores Rio de Janeiro|Do R7 24/05/2025 - 10h49 (Atualizado em 24/05/2025 - 10h49 )

O cantor Marcelo Falcão sofreu uma queda ao subir no palco para uma apresentação na noite desta sexta-feira (23), em uma casa de shows na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Logo após a primeira música, o artista relatou para o público que havia torcido o joelho e sentia fortes dores, mas que seguiria cantando, já que estava em sua cidade e que havia pais de amigos do seu filho assistindo o show.

Marcelo realizou a longa apresentação sentado em um banco. Por vezes, levantava e pulava em uma perna só. Ao final do show, o cantor foi retirado de cadeira de rodas.

Cria do Engenho Novo, na zona norte do Rio, Marcelo Falcão foi vocalista da banda O Rappa por mais de duas décadas. Desde o fim da banda, em 2017, Falcão segue em carreira solo.

