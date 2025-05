‘MC não é bandido’, diz postagem em perfil de Poze após prisão Equipe do funkeiro afirma que as acusações de apologia ao crime e associação ao tráfico de drogas não fazem sentido Rio de Janeiro|Do R7 29/05/2025 - 15h50 (Atualizado em 29/05/2025 - 16h15 ) twitter

Poze foi preso em casa, no Recreio dos Bandeirantes Reprodução/Record Rio

O perfil oficial de Marlon Brandon Coelho Couto, o MC Poze, postou pela primeira vez após a prisão do artista, nesta quinta-feira (29). No texto, a equipe do funkeiro afirma que as acusações de apologia ao crime e associação ao tráfico de drogas não fazem sentido e se tratam de racismo.

“A prisão de Poze ou de qualquer outro MC nesse contexto é, na realidade, criminalização da arte periférica, uma perseguição e mais um episódio de racismo e preconceito institucional. A forma absurda que o Poze foi conduzido é a maior prova disso”, diz parte da postagem.

Cerca de uma hora depois, o post já passava de 500 mil curtidas e 25 mil comentários, entre fãs, influenciadores e até políticos.

Investigado

A Polícia Civil investiga Poze por um suposto envolvimento com o Comando Vermelho. Ele foi alvo de uma operação da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), no fim da madrugada.

O cantor estava em casa no momento da prisão, em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da Cidade. No imóvel, os agentes apreenderam joias e um carro de luxo.

O secretário de Polícia Civil do estado, Filipe Curi, afirmou durante coletiva de imprensa que as músicas do MC promovem a ideologia criminosa e enaltecem o uso de armas e drogas.

De acordo com as investigações, o funkeiro realizava shows exclusivamente em áreas dominadas pela facção com a presença de criminosos armados.

Vídeo viralizou nas redes sociais Reprodução/Record Rio

Poze foi filmado durante um show na comunidade da Cidade de Deus, na zona oeste carioca, no dia 17 de maio — dois antes da morte de um policial da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais). Nas imagens, bandidos ostentam fuzis nas mãos.

