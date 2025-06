MC Poze deixa a cadeia após decisão da Justiça O cantor teve habeas corpus concedido pelo desembargador Peterson Barroso Simão na noite de segunda (2) Rio de Janeiro|Do R7 03/06/2025 - 14h32 (Atualizado em 03/06/2025 - 14h59 ) twitter

MC Poze deixa Bangu 3 na tarde desta terça (3) Reprodução/Record Rio

O funkeiro Marlon Brandon Coelho Couto, o MC Poze, deixou a cadeia de Bangu 3, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (3).

Do lado de fora, uma multidão aguardava a saída de Poze — entre os presentes estavam a esposa Vivi Noronha e o rapper Oruam.

Pouco antes da soltura do funkeiro, uma confusão foi registrada nas imediações do Complexo de Gericinó. O tumulto foi contido pela Polícia Militar.

O cantor teve habeas corpus concedido pelo desembargador Peterson Barroso Simão, da 2ª Câmara Criminal, na noite de segunda (2).

Preso em casa no último dia 29, Poze vai responder em liberdade à investigação da Polícia Civil por apologia ao crime e ligação com a facção criminosa Comando Vermelho.

A soltura ocorre horas após a esposa do funkeiro, Vivi Noronha, ser alvo de outra operação da Polícia Civil contra lavagem de dinheiro do CV.

Segundo a investigação, o esquema envolve uma movimentação de R$ 250 milhões e tinha como uma das “figuras centrais” o traficante Professor, morto no último domingo (1º).

