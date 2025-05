Médico investigado por morte de paciente é preso novamente no Rio de Janeiro Segundo a polícia, ele reabriu a clínica e voltou a manter contato com funcionários, o que estava proibido pela Justiça Rio de Janeiro|Do R7 23/05/2025 - 14h26 (Atualizado em 23/05/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Agentes estiveram em endereços ligados ao médico Reprodução/ Polícia Civil

O médico investigado pela morte de uma paciente voltou a ser preso no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (23). Segundo a polícia, ele reabriu a clínica para procedimentos cirúrgicos e voltou a manter contato com funcionários, o que estava proibido pela Justiça.

Os agentes da 78ª DP (Fonseca) também cumpriram mandados de busca e apreensão durante a ação em Petrópolis, na região serrana.

No estabelecimento, os agentes também encontraram novamente medicamentos vencidos. Este foi o motivo da prisão do médico na semana passada.

Nesta decisão, a Justiça também determinou a prisão do gerente do estabelecimento. Ele já é considerado foragido e está sendo procurado pela polícia.

‌



O médico, que também é ex-vereador de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, começou a ser investigado após a morte da paciente Priscila Nascimento, de 42 anos, que realizou um procedimento estético para tratamento de varizes.

Para a polícia, existem fortes indícios de que o procedimento foi realizado com o uso de medicamento vencido e possivelmente violado, o que teria causado infecção generalizada, levando a morte da vítima.

‌



Os investigadores também apuram se o médico e o funcionário fraudaram prontuários médicos para enganar a Polícia Civil.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp