Megaferiadão movimenta estradas e aeroporto no Rio de Janeiro Cariocas e fluminenses podem ter até seis dias de folga, considerando o decreto de ponto facultativo Rio de Janeiro|Do R7 17/04/2025 - 16h12 (Atualizado em 17/04/2025 - 17h17 )

Mais de 360 mil passageiros devem passar pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim até quinta-feira (24) Fernando Frazão/ Agência Brasil

O megaferiadão no Rio de Janeiro vai movimentar estradas e o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, até a próxima quinta-feira (24).

Mais de 1 milhão de veículos devem atravessar a ponte Rio-Niterói, nos dois sentidos, entre os dias 17 e 24 de abril.

Somente nesta quinta-feira (17), cerca de 155 mil carros devem seguir em direção à Região dos Lagos.

A concessionária que administra a via orienta os motoristas a saírem com antecedência, especialmente nos períodos de maior fluxo.

Já a Via Dutra e a Rio-Santos esperam a circulação de 1,6 milhões de veículos até o próximo dia 22.

Aeroporto Tom Jobim

Entre pousos e decolagens, o RIOgaleão prevê uma movimentação de 364 mil passageiros até o dia 24. A expectativa é de receber 2.293 voos domésticos e internacionais no Aeroporto Internacional Tom Jobim.

No Brasil, as principais cidades de origem e destino são São Paulo, Porto Alegre, Recife, Salvador e Vitória.

Enquanto no exterior, Buenos Aires, Santiago, Montevidéu, Panamá e Lisboa se destacam.

Megaferiadão

Além do feriado da Semana Santa e de Tiradentes, o Rio de Janeiro também terá o feriado do dia de 23 de abril. Com o decreto estadual de ponto facultativo no dia 22, os cariocas e fluminenses podem ter até seis dias de folga.

