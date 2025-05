Menina de 4 anos é encontrada morta em casa no Chapadão; polícia prende padrasto O corpo da criança foi localizado após a mãe ter sido resgatada por PMs com sinais de agressão Rio de Janeiro|Do R7 01/05/2025 - 13h40 (Atualizado em 01/05/2025 - 13h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem foi preso após se apresentar na 31ª DP RECORD

Uma menina de 4 anos foi encontrada morta em casa na localidade Tiradentes, no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (1º).

O corpo da criança foi localizado após a mãe ter sido resgatada por PMs com sinais de agressão em posto de combustíveis às margens da avenida Brasil, na altura de Ricardo de Albuquerque.

A mulher foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região e, depois, encaminhada à delegacia do bairro, a 31ª DP.

Em seguida, o namorado dela, suspeito de ser o autor das agressões, também se apresentou à polícia.

‌



Na delegacia, o casal informou que havia deixado a criança em casa. Os policiais então entraram em contato com a mãe do suspeito, que afirmou que a menina estava morta na residência.

Policiais militares do 41° BPM foram acionados e constataram o fato. A área foi isolada para perícia da Delegacia de Homicídios da Capital. Segundo a Polícia Civil, o homem foi preso em flagrante.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp