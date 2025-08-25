Menino de 7 anos morre ao cair de imóvel enquanto soltava pipa no Rio Segundo moradores, o menino estava em uma área em obras e teria caído em um vão; a polícia investiga o caso Rio de Janeiro|Do R7 25/08/2025 - 18h25 (Atualizado em 25/08/2025 - 18h28 ) twitter

A Delegacia da Praça Seca está investigando a morte da criança Reprodução/ Polícia Civil

Um menino de 7 anos morreu ao sofrer uma queda de um imóvel enquanto soltava pipa na rua Jordão, no Tanque, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, no domingo (25).

Segundo a Polícia Militar, moradores disseram que a criança brincava em um prédio em obras e teria caído em um vão.

A morte da criança foi constatada pela PM, que acionou a 28ª DP (Praça Seca). O corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e outras diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato.

