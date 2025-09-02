Menino de três anos morre atropelado por caminhão da Comlurb na zona norte do Rio Segundo testemunhas, a criança estava acompanhada da irmã, de 11 anos, e teria soltado a mão dela ao atravessar a rua Rio de Janeiro|Do R7 02/09/2025 - 16h51 (Atualizado em 02/09/2025 - 17h03 ) twitter

Caso é investigado pela 20ª DP (Vila Isabel) Reprodução/Polícia Civil

Um menino três anos morreu ao ser atropelado por um caminhão de lixo da Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) na rua Senador Nabuco, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde dessa segunda-feira (1º).

Segundo testemunhas, a criança estava acompanhada da irmã, de 11 anos, e teria soltado a mão dela ao atravessar a rua. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas já encontrou a vítima sem vida.

De acordo com a Polícia Civil, uma perícia foi realizada no local do acidente. O caso é investigado pela delegacia do bairro, a 20ª DP.

Por meio de nota, a Comlurb lamentou o acidente e disse estar prestando “toda assistência necessária à família”.

