Menino que estava desaparecido é encontrado morto em área de mata perto de casa no RJ Criança, de 3 anos, sumiu após padrasto sair para comprar leite. O homem foi agredido pelo tribunal do tráfico e levado para a delegacia Rio de Janeiro|Do R7, com RECORD 20/02/2025 - 17h53 (Atualizado em 20/02/2025 - 17h54 )

Alisson tinha apenas três anos Record

Alisson Otávio, de apenas três anos, foi encontrado morto em uma bolsa numa área de mata no morro da Galinha, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, próximo à casa em que morava com a mãe e o padrasto. A DHBF (Delegacia de Homicídios da Capital) investiga o crime.

Segundo familiares, Alisson havia desaparecido na tarde da última quarta-feira (19), após o padrasto deixá-lo sozinho na residência para comprar leite. Quando voltou, o homem relatou que o imóvel estava revirado e a criança havia sumido.

Inconformados, familiares e vizinhos realizaram protestos na tarde desta quinta-feira (20) e pediram ajuda para localizar o menino. Durante a manifestação, o padrasto foi capturado pelo tráfico por suspeita de envolvimento no desaparecimento da criança.

Os criminosos deixaram o homem ferido e amarrado com fita adesiva em um dos acessos à comunidade. No mesmo momento em que policiais militares levaram o homem para o Hospital Municipal de Belford Roxo, o corpo da criança foi localizado por vizinhos na comunidade. A mãe estava no local e acabou agredida por populares revoltados.

Após receber alta, o padrasto foi encaminhado para a 54ª DP (Belford Roxo) para prestar depoimento. Ele permanecia na delegacia até o início da noite.

De acordo com a avó paterna, o neto sofria agressões constantes do padrasto. Apesar de o pai do menino estar preso, ela disse que as famílias tinham bom relacionamento.

Já a tia do padrasto de Alisson negou que o homem tenha envolvimento no crime.

