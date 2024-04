Miliciano morre após ser baleado em troca de tiros com policiais em motel na zona oeste do Rio Apontado como líder da comunidade Reta da Base, Fabrício da Guia Mendes estava foragido desde 2020

Alto contraste

A+

A-

Fuzil, pistola e mais materiais foram apreendidos com miliciano Fuzil, pistola e mais materiais foram apreendidos com miliciano (Record Rio)

O miliciano Fabrício da Guia Mendes da Silva, conhecido como "Mendes", morreu após ser baleado numa troca de tiros com policiais civis em um motel de Sepetiba, zona oeste doRio de Janeiro, na noite do domingo (25).

Apontado como líder da comunidade Reta da Base e foragido desde 2020, Mendes foi alvo de uma operação da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais).

Segundo a polícia, o criminoso reagiu e acabou baleado. Ele chegou a ser levado ao Hospital Pedro II, mas teve a morte confirmada horas depois.

Durante o confronto, um policial civil foi ferido no braço por estilhaços. Outro agente, atingido nos braços e no peito, foi salvo pelo colete.

Na ação, foram apreendidos uma pistola, um fuzil, coletes balísticos, aparelhos celulares, fardamento militar e um veículo roubado e adulterado.

Contra o miliciano havia dois mandados de prisão preventiva pelos crimes de constituição de milícia, associação criminosa, receptação e roubo.

De acordo com as investigações, Mendes tinha um perfil violento e era considerado um dos homens de confiança do miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que se entregou à Polícia Federal, em 2023, e chefiava a milícia que atua na zona oeste do Rio.