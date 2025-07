MPRJ firma termo para estado reparar vítimas de transplantes com órgãos contaminados por HIV Episódio foi descoberto no ano passado no PCS LAB; seis pessoas testaram positivo para a doença Rio de Janeiro|Do R7 09/07/2025 - 12h09 (Atualizado em 09/07/2025 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministério Público do RJ firma termo para estado reparar vítimas de transplantes com órgãos contaminados por HIV

O Ministério Público do Rio de Janeiro firmou um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com o estado do RJ, a Fundação Saúde e o Laboratório Patologia Clínica Dr. Saleme para garantir reparação às vítimas de transplantes de órgãos contaminados com o vírus HIV, realizados na rede pública estadual.

O acordo, assinado nesta terça-feira (8), é resultado de uma investigação instaurada pelo MPRJ após a constatação de que seis pacientes foram infectados pelo HIV em razão de falha em exames laboratoriais realizados pelo laboratório contratado pela Fundação Saúde.

O erro levou ao transplante de órgãos oriundos de doadores soropositivos, que haviam sido indevidamente classificados como negativos para o vírus.

Além do compromisso de indenização individual às vítimas, o TAC assegura a oferta de um programa contínuo de acolhimento e acompanhamento médico, psicológico e social aos pacientes e seus familiares, a ser executado pela Secretaria de Estado de Saúde do RJ.

‌



Entre as medidas previstas estão o fornecimento de medicamentos, atendimento especializado, transporte para unidades de saúde e canais exclusivos de atendimento e emergência.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp