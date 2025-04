Montador de móveis é morto a tiros em assalto na zona oeste Thiago Duarte, que tinha 32 anos, foi atingido por seis disparos; ele deixa a esposa e dois filhos Rio de Janeiro|Do R7 22/04/2025 - 08h58 (Atualizado em 22/04/2025 - 09h21 ) twitter

Thiago Alexandre morreu depois de ser baleado em um assalto na Estrada General Afonso de Carvalho, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Thiago, que trabalhava como montador de móveis, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo familiares, o rapaz de 32 anos, foi atingido por seis disparos, sendo dois nas costas, um no tórax e os outros no braço e na perna.

" Pelo que soubemos, por testemunhas e na internet, é que foi um assalto, entrando na esquina da rua onde ele morava, na Estrada General Afonso de Carvalho, e ao que parece, ele reagiu", contou Elisa Araújo, irmã de Thiago.

Segundo a irmã, Thiago completaria 33 anos na próxima sexta-feira (25). Ele morava em Jardim Bangu há 31 anos e era casado há 10. Ele deixa dois filhos, um menino e uma menina.

O corpo será sepultado às 14h30 desta terça-feira (22), no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

