Morador abre máquina de lavar e encontra jiboia de 2 metros em Niterói (RJ)

Animal foi resgatado por agentes da Guarda Ambiental Divulgação/Prefeitura de Niterói

Um morador de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, encontrou uma cobra dentro da máquina de lavar de sua casa nesta segunda-feira (6).

O caso aconteceu no bairro Engenho do Mata. O homem tomou susto ao se deparar com a jiboia de 2 metros enrolada em meio às roupas na área de serviço da residência.

A vizinhança acionou o Cisp (Centro Integrado de Segurança Pública) por meio do número 153. A Guarda Municipal fez o resgate da cobra.

De acordo com os agentes, o animal apresentou boas condições físicas e já foi reintegrado à natureza no Parque Estadual da Serra da Tiririca, na mesma região.

A Guarda Ambiental reforçou a orientação para a população não interagir com animais silvestres a fim de evitar ferimentos ou estresse. Nesses casos, é importante entrar em contato imediatamente com os agentes preparados para fazer o resgate.

