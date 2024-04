Morre criança que estava em carro que despencou de elevado em Duque de Caxias (RJ)

Alto contraste

Morreu a criança, de 7 anos, que estava em um carro que despencou de um elevado no bairro Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Após uma semana internada, Laila das Neves faleceu no HMAPN (Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes), na mesma região, nesta sexta-feira (5).

Segundo a prefeitura, o óbito foi registrado na 60ª DP (Duque de Caxias). O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

O acidente aconteceu no último dia 28. O carro em que Laila estava com o avô despencou de uma altura de 8 metros e caiu em cima de uma moto. O motorista do automóvel, Marco Antonio Garavito, morreu no local.

A condutora da motocicleta escapou ilesa. Já o garupa, identificado como Adenildo de Souza, não resistiu.

A criança foi socorrida e levada em estado grave à unidade de saúde. Com traumatismo craniano e outras lesões graves, ela precisou ser entubada. Na última quinta (4), o estado de saúde dela piorou, de acordo com informações da unidade de saúde.