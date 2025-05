Motociclista é atingido por bandidos em fuga, cai de viaduto e morre na Ilha do Governador Os criminosos são do morro do Barbante — dominado pelo Comando Vermelho — e haviam atacado o morro do Dendê, chefiado pelo Terceiro Comando Puro Rio de Janeiro|Monique Pires, da RECORD, com R7 21/05/2025 - 18h38 (Atualizado em 21/05/2025 - 18h38 ) twitter

Vítima caiu de viaduto e atingiu um carro Reprodução/Record R

Um motociclista morreu após ser atingido por traficantes em fuga, na tarde desta quarta-feira (21), na saída da Ilha do Governador, próximo à Ponte Velha, na zona norte do Rio de Janeiro. Com o impacto, a vítima despencou do viaduto e caiu sobre um carro.

Segundo apuração da RECORD, os bandidos são do morro do Barbante — dominado pelo Comando Vermelho — e haviam atacado o Dendê, controlado pelo TCP (Terceiro Comando Puro).

A quadrilha seguia em direção ao Complexo da Penha após o ataque, mas se deparou com policiais militares. Houve troca de tiros durante a perseguição, e três criminosos foram presos. Um deles foi baleado e socorrido.

Em nota, a PM informou ter apreendido três fuzis, dois coletes balísticos e um equipamento de transmissão. O caso será encaminhado para a 37ª DP (Ilha do Governador) e, na sequência, para a DHC (Delegacia de Homicídios da Capital).

