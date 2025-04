Motorista de van suspeito de atropelar e matar corredor se entrega à polícia em Niterói O condutor se apresentou à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí acompanhado do advogado Rio de Janeiro|Do R7 17/04/2025 - 18h40 (Atualizado em 17/04/2025 - 18h40 ) twitter

Corredor foi encontrado morto às margens da BR-101 Reprodução/Record Rio

O motorista de van suspeito de atropelar e matar o maratonista Lucas Celestino, de 27 anos, se entregou à Polícia Civil na noite desta quarta-feira (16), em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo a instituição, o condutor se apresentou à DHNSG (Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí) acompanhado do advogado, após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária.

O autor foi identificado após os investigadores analisarem câmeras de segurança da rodovia. De acordo com a polícia, ele admitiu estar na direção do veículo.

Durante o depoimento, o homem teria afirmado que cochilou ao volante. As investigações apontaram que o motorista procurou seis oficinas para fazer reparos no automóvel após o atropelamento.

Ele é investigado pelos crimes de homicídio e fraude processual, pela omissão de informações relevantes e modificação do objeto ligado ao crime.

O atleta estava desaparecido desde 8 de abril. O corpo foi encontrado no dia seguinte por agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) às margens da BR-101, na altura de São Gonçalo.

