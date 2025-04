Motorista é preso pela PRF com 3 fuzis e 10 pistolas escondidos em fundo falso de carro no RJ Na delegacia, o suspeito não quis revelar para onde o material seria levado nem quanto receberia pelo transporte Rio de Janeiro|Do R7 11/04/2025 - 14h52 (Atualizado em 11/04/2025 - 14h55 ) twitter

Cães farejadores ajudaram a encontrar armas Divulgação/ PRF

Um motorista foi preso em flagrante com três fuzis e dez pistolas escondidos em um fundo falso de um carro durante uma abordagem de policiais rodoviários federais na serra das Araras, no sul fluminense, nesta sexta-feira (11).

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o homem disse aos agentes que havia saído de Goiânia com destino ao Rio. Ele afirmou que iria passear e visitar um amigo em Copacabana, na zona sul.

Desconfiados, os agentes usaram cães farejadores durante a revista. O armamento foi localizado no porta-malas. Havia pistolas de marcas variadas e três fuzis — calibre 7,62 mm e 5,56 mm.

O suspeito foi autuado por tráfico de armas. Na delegacia, ele não quis revelar para onde o material seria levado nem quanto receberia pelo transporte.

