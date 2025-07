Motorista exige dinheiro para devolver celular esquecido de passageira e é preso no RJ André Pereira Vieira, de 46 anos, aguardava o pagamento do resgate, em São Gonçalo, quando foi surpreendido pelos agentes Rio de Janeiro|Do R7 05/07/2025 - 11h04 (Atualizado em 05/07/2025 - 11h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motorista exige dinheiro para devolver celular esquecido de passageira e é preso em flagrante no RJ

Policiais Civis da 76ª DP (Niterói) prenderam em flagrante, no fim da tarde dessa sexta-feira (4), o motorista de aplicativo André Pereira Vieira, de 46 anos, no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, enquanto aguardava o pagamento de resgate exigido para devolver um telefone celular ao proprietário.

André foi identificado pelos agentes da Delegacia de Niterói como autor de extorsão praticada contra uma passageira que havia esquecido o telefone celular no carro dele durante uma viagem pelo aplicativo Uber.

Na última quinta-feira (3), a vítima solicitou uma viagem no bairro Santa Rosa com destino a Icaraí, sendo atendida por André. Ao fim da corrida, logo após desembarcar, ela percebeu que havia esquecido seu aparelho no carro e começou a ligar para o telefone através do celular da filha, sem obter resposta.

Por conta disso, a vítima bloqueou remotamente o aparelho e ativou o status de telefone perdido, cadastrando o telefone da filha para contato.

‌



Na manhã dessa sexta, começaram a receber chamadas de um telefone desconhecido, onde o interlocutor afirmava ter achado o telefone da vítima e exigia a quantia de R$ 1500 para devolver, baixando o valor para R$ 1000 após breve negociação.

Quando a vítima se preparava para entregar a quantia, foi orientada por um parente a comparecer em uma delegacia para relatar o fato, quando então se dirigiu à 76ª DP.

‌



Os policiais iniciaram levantamentos, conseguindo identificar o motorista, descobrindo ainda que o número de telefone utilizado para praticar a extorsão mantinha vínculo com familiares dele.

Os agentes então se dirigiram para o local marcado para a entrega do dinheiro, na frente de um conhecido supermercado, em São Gonçalo. No local, os policiais reconheceram e abordaram André.

‌



Com ele foi encontrado o telefone celular da vítima. Os agentes ainda conseguiram achar o veículo usado pelo motorista, estacionado em uma rua lateral.

Conduzido à delegacia, André foi autuado em flagrante pelo crime de extorsão, e a pena pode chegar a 10 anos de reclusão. O carro dele ficou apreendido e o telefone celular foi devido para a vítima.

Ele será encaminhado ao sistema prisional onde ficará preso e à disposição da justiça.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp