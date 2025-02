Motorista que ficou preso às ferragens em acidente na Dutra é retirado sem vida após quase três horas de resgate Ao menos oito pessoas ficaram feridas. Duas vítimas foram levadas ao hospital em estado grave Rio de Janeiro|Do R7 29/01/2025 - 15h19 (Atualizado em 29/01/2025 - 15h20 ) twitter

Mulher chegou a levar escada para ajudar o trabalho dos bombeiros RECORD

O motorista de uma carreta envolvida em um acidente na rodovia Presidente Dutra, nesta quarta-feira (29), não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O resgate da vítima, que estava presa às ferragens, durou quase três horas.

Durante o trabalho do Corpo de Bombeiros, houve uma intensa movimentação com oxigênio e maca. Uma mulher que estava perto do local chegou a levar uma escada para os militares conseguirem acessar um dos lados da cabine.

A batida envolvendo três carretas e três carros ocorreu no final desta manhã. Ao menos oito pessoas ficaram feridas. Duas vítimas foram levadas ao Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, em estado grave. Outras seis com ferimentos leves receberam atendimento no local.