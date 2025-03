MPRJ denuncia 16 integrantes de torcida organizada por briga em Fla x Flu Os investigados vão responder pelos crimes de associação criminosa e tumulto em eventos esportivos Rio de Janeiro|Do R7 28/03/2025 - 14h31 (Atualizado em 28/03/2025 - 14h31 ) twitter

Briga generalizada ocorreu nos arredores do Maracanã RECORD

Dezesseis integrantes de uma torcida organizada foram denunciados pelo MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) por uma briga generalizada nos arredores do estádio Maracanã, antes da final do Carioca entre Flamengo e Fluminense.

De acordo com o Gaedest/MPRJ (Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor), os investigados vão responder pelos crimes de associação criminosa e tumulto em eventos esportivos.

Segundo a denúncia, o grupo que provocou a confusão, no último dia 16 de março, é ligado à Torcida Jovem do Flamengo.

O Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos já recebeu a denúncia e determinou a manutenção da prisão preventiva (sem prazo) de nove envolvidos em razão da gravidade dos crimes e da possibilidade de reiteração. Outros sete devem responder em liberdade.

Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor

Esta foi a primeira ação penal conduzida pelo grupo especializado do MP, criado pelo procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, em março deste ano.

O Gaedest tem como objetivo contribuir para a segurança pública em eventos esportivos, proteger o torcedor e acompanhar as políticas públicas.

