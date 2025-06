MPRJ denuncia Dimitri Payet por violência psicológica contra ex-namorada O processo foi distribuído para o VII Juizado de Violência Doméstica e corre em segredo de justiça Rio de Janeiro|Do R7 18/06/2025 - 19h06 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h09 ) twitter

Payet negou todas as acusações Instagram/payetdimitri27

O ex-jogador do Vasco Dimitri Payet foi denunciado pelo MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro), nesta quarta-feira (18), por violência psicológica contra a advogada paranaense Larissa Ferrari, com quem teve um relacionamento extraconjugal.

Segundo a Promotoria, o processo foi distribuído para o VII Juizado de Violência Doméstica e corre em segredo de justiça.

Em março deste ano, Larissa registrou um boletim de ocorrência contra o francês por violência sexual, física e psicológica após os dois ficarem juntos por cinco meses.

Inicialmente, o MP pediu o arquivamento do caso. No entanto, após um recurso da defesa da advogada, a Promotoria ofereceu a denúncia.

Por meio de nota, a defesa de Larissa avaliou que a medida mostra que as autoridades estão atentas à gravidade dos fatos e “dispostas a garantir que condutas lesivas à dignidade da mulher não passem impunes, independentemente da projeção pública do investigado”.

Já a advogada de Payet disse ter sido surpreendida com a reconsideração da promoção de arquivamento, mas ressaltou a confiança no reconhecimento da inocência do seu cliente perante à Justiça.

No mês passado, o jogador retornou à França para resolver problemas familiares. O Vasco anunciou a rescisão amigável do contrato com o meio-campista na semana passada.

