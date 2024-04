Rio de Janeiro |Do R7

MPRJ faz operação contra policiais apontados como seguranças do bicheiro Rogério Andrade Além dos 20 alvos com mandados de prisão, há policiais militares que já foram excluídos da corporação

O Ministério Público do Rio, faz uma operação nesta quarta-feira (20), para prender 19 policiais militares e um policial penal.

De acordo com as investigações, eles são acusados de fazer a segurança armada do bicheiro Rogério Costa Andrade, patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Além dos 20 mandados de prisão pelo crime de organização criminosa, a justiça também expediu mais de 50 mandados de busca e apreensão nas casas dos alvos e em outros endereços.

Segundo a polícia, a ação contra os seguranças de Rogério Costa Andrade é comandada pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado), pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ e com apoio da Corregedoria Interna da Polícia Militar.

No momento os agentes estão efetuando as prisões dos acusados. Na lista, há 18 PMs da ativa, um inativo e um policial penal.

A ação foi batizada de Operação Pretorianos, recebeu esse nome do Ministério Público numa alusão à Guarda Pretoriana, uma unidade de defesa pessoal dos imperadores romanos na antiguidade. A promotoria denunciou 33 pessoas. Além dos 20 alvos com mandados de prisão, há policiais militares que já foram excluídos da corporação.

Há 206 agentes em 70 viaturas da CSI e das corregedorias da PM e da Seap em busca dos alvos.