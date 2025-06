Mudança no tempo: Rio tem previsão de chuva e ventania no fim de semana Temperaturas terão leve declínio nesta sexta (6) durante a passagem de uma frente fria Rio de Janeiro|Do R7 05/06/2025 - 18h09 (Atualizado em 06/06/2025 - 02h00 ) twitter

Céu deve ficar nublado no fim de semana Tomaz Silva/Agência Brasil

A passagem de uma frente fria vai influenciar o tempo na cidade do Rio de Janeiro durante o fim de semana. Segundo o serviço de meteorologia Sistema Alerta Rio, a mudança será acompanhada de chuva e ventania.

Nesta sexta (6), as temperaturas terão leve declínio e podem variar entre 27 °C e 17 °C. A nebulosidade aumenta. Haverá chuva fraca de madrugada e na parte da manhã e rajadas de vento moderadas a forte.

A entrada de ventos úmidos deixa o céu nublado no sábado (7). Há previsão de chuva fraca a qualquer hora do dia e de ventos fracos a moderados. Os termômetros devem ficar entre 28 °C e 16 °C.

Já no domingo (8), a expectativa é de céu nublado, com máxima de 32 °C e mínima de 16 °C. Também há previsão de pancadas de chuva isolada à noite. Os ventos estarão moderados a fortes.

Recomendações em caso de vento forte

Em casa:

Feche portas, janelas, persianas e cortinas;

Feche o registro de gás;

Evite deixar objetos em locais altos, pois podem cair;

Se faltar luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.

Na rua:

Não se abrigue debaixo de árvores ou coberturas metálicas;

Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar;

Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Cuidado! Caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida.

