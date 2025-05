Mulher com drogas é presa perto da Rodoviária do Rio de Janeiro Damaris Antunes Fernandes, de 29 anos, levava drogas para Búzios, na região dos lagos Rio de Janeiro|Do R7 05/05/2025 - 12h39 (Atualizado em 05/05/2025 - 12h43 ) twitter

Mulher é presa com maconha perto da Rodoviária do Rio

Uma mulher com drogas foi presa perto da Rodoviária do Rio de Janeiro. Damaris Antunes Fernandes, de 29 anos, foi detida em flagrante por policiais da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) da Providência.

Segundo a polícia, ela pegou a maconha na comunidade Nova Brasília , no Complexo do alemão, e levaria para a cidade de Búzios, na região dos lagos.

A mulher confessou para os policiais que ganhariaR$ 1.200 para transportar a droga. Damaris já tinha passagem pela polícia também por tráfico de drogas.

