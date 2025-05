Mulher é morta a facadas dentro de casa pelo ex-companheiro no Complexo da Maré Após o crime, o suspeito foi identificado pela Delegacia de Homicídios e se entregou na 21ª DP Rio de Janeiro|Do R7 31/05/2025 - 12h24 (Atualizado em 31/05/2025 - 12h26 ) twitter

Suspeito se entregou na Delegacia de Bonsucesso Reprodução/ Polícia Civil

Uma mulher morreu após ter sido esfaqueada dentro de casa pelo ex-companheiro na Vila do João, Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira (30).

A vítima chegou a ser socorrida e levada a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito do crime foi identificado pela Delegacia de Homicídios. Ele se apresentou à 21ª DP (Bonsucesso) e foi autuado em flagrante por feminicídio.

