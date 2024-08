Mulher é presa ao tentar embarcar com 2 kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio Segundo a Polícia Federal, a droga estava espalhada em partes do corpo da suspeita e na alça da bagagem

Rio de Janeiro|Do R7 12/08/2024 - 18h31 (Atualizado em 12/08/2024 - 18h31 ) ‌



