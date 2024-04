Mulher é presa por estelionato na zona sul do Rio Ela era administradora de um restaurante e teria falsificado boletos de pagamento quitados pelo proprietário do estabelecimento

Mulher é presa por estelionato no Rio

Uma mulher foi presa em flagrante, nesta quarta-feira (24), no Leblon, na zona sul do Rio, pelo crime de estelionato.

De acordo com as investigações, a suspeita era administradora de um restaurante e falsificava os boletos de pagamento quitados pelo dono do comércio, que acreditava estar depositando na conta de um de seus fornecedores, quando, na verdade, os valores eram depositados na conta dela.

Segundo a polícia, a mulher criou uma empresa fictícia com CNPJ registrado em seu nome.

O proprietário do restaurante, desconfiado da funcionária, foi à delegacia onde os agentes descobriram o crime.

Ao ser questionada sobre a fraude, a mulher confessou.