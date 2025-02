Mulher é presa por matar e esconder corpo do ex para ficar com karaokê no Rio Suspeita foi encontrada no estabelecimento comercial onde trabalhava com a vítima no Centro de Tradições Nordestinas Rio de Janeiro|Do R7 08/02/2025 - 12h49 (Atualizado em 08/02/2025 - 12h54 ) twitter

Caso é investigado pela DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense Reprodução/ Polícia Civil

Uma mulher suspeita de matar e esconder o corpo do ex-companheiro foi presa no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, na sexta-feira (7).

Segundo a Polícia Civil, a mulher e o namorado assassinaram Roberto Guimarães Barbosa para se apropriar dos bens e de um karaokê administrado por ele. O caso aconteceu em Xerém, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em 2023.

De acordo com as investigações, a suspeita trabalhava com a vítima no Centro de Tradições Nordestinas, mas nunca registrou o desaparecimento do ex-companheiro. Ela estava utilizando a casa, o veículo e o estabelecimento comercial que pertenciam a ele.

No entanto, um familiar da vítima, que viajou para o Rio de Janeiro na tentativa de localizá-lo, procurou a polícia. Os investigadores analisaram movimentações, ligações, contatos, históricos e as localizações da vítima e dos suspeitos. O inquérito concluiu que a mulher e o namorado foram responsáveis pela morte e pelo desaparecimento de Roberto.

A mulher teve a prisão preventiva (sem prazo) determinada pela Justiça por homicídio e ocultação de cadáver. O comparsa dela já está preso por outros crimes, mas também foi alvo de nova ordem judicial.