Mulher mantida refém em agência bancária é libertada no Leblon após sequestrador ser baleado O suspeito dormia no local e rendeu a vítima com um caco de vidro quando ela entrou para fazer um saque Rio de Janeiro|Do R7 22/02/2025 - 10h03 (Atualizado em 22/02/2025 - 11h20 )

Mulher foi mantida refém em agência bancária no Leblon Reprodução

Uma mulher mantida refém em uma agência bancária no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, neste sábado (22), foi libertada ilesa após o sequestrador ser baleado por policiais militares.

De acordo com as primeiras informações, o suspeito dormia no local e rendeu a vítima com um caco de vidro quando ela entrou no banco, na avenida Ataulfo de Paiva, para fazer um saque.

Por volta das 7h, policiais militares que passavam pela região perceberam a situação e acionaram os negociadores do Bope (Batalhão de Operações Especiais). Durante a ação, o homem exigiu a presença da imprensa.

Segundo os militares, o suspeito se recusou a se entregar e, por isso, a equipe decidiu pela intervenção. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. O estado de saúde é grave.

O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon).