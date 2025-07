Mulher suspeita de atear fogo em amante por causa de dinheiro é presa no Rio; vítima morreu Ela era monitorada pela Polícia Civil há cerca de 20 dias e foi abordada enquanto tentava sacar um benefício social Rio de Janeiro|Do R7 31/07/2025 - 15h41 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h41 ) twitter

Crime ocorreu em setembro de 2023 após a vítima se recusar a entregar dinheiro à suspeita Divulgação/Polícia Civil

A polícia prendeu uma mulher suspeita de matar o amante após atear fogo na vítima. A foragida foi capturada por policiais civis da delegacia de Todos os Santos, (26ª DP) nesta quinta-feira (31) no Méier, na zona norte do Rio de Janeiro.

Contra a suspeita havia um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado. A mulher era monitorada pela Polícia Civil há cerca de 20 dias. A abordagem ocorreu quando ela tentava sacar um benefício social em uma agência bancária.

O crime aconteceu em setembro de 2023, no bairro do Lins de Vasconcelos, e teria sido motivado após o homem se recusar a dar dinheiro à mulher.

De acordo com os agentes, a autora agiu com frieza e crueldade e não demonstrou arrependimento mesmo ao ver a vítima correndo em chamas.

