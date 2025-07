Museu Nacional reabre parcialmente sete anos após incêndio A programação temporária “Entre gigantes: uma experiência no Museu Nacional” permitirá o acesso a três ambientes internos Rio de Janeiro|Do R7 02/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/07/2025 - 02h00 ) twitter

Público poderá acompanhar o andamento das obras Felipe Cohen/Museu Nacional

O Museu Nacional será parcialmente reaberto ao público pela primeira vez, nesta quarta-feira (3), sete anos após o incêndio que destruiu a prédio histórico e grande parte do acervo. A entrada vai até 31 de agosto e é gratuita, no entanto, precisa ser agendada.

Segundo os organizadores, a ação é temporária. Nomeada de “Entre gigantes: uma experiência no Museu Nacional”, ela permitirá o acesso a três ambientes internos. Os visitantes também poderão acompanhar o andamento das obras de restauro.

Entre os destaques da exposição está Bendegó, meteorito com mais de cinco toneladas, além de uma conquista recente da instituição: o esqueleto de um cachalote, com 15,7 metros de comprimento.

“Esta é uma programação que evidencia a resiliência dos trabalhadores do museu, a excelência das ações de restauro em andamento e, claro, a relevância científica dos nossos acervos para ampliação do acesso ao conhecimento. É um momento histórico: poder, mesmo que por pouco tempo, abrir uma pequena parte do palácio para visitação! Toda a sociedade está convidada a participar dessa nova fase do Museu”, pontuou o diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner.

‌



Incêndio

A estrutura bicentenária foi atingida por um incêndio que destruiu grande parte do acervo com 20 milhões de itens. Em 2020, um inquérito da Polícia Federal concluiu que o fogo começou após um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado.

Desde então, o prédio está em reconstrução, com recuperação de peças resgatadas após a tragédia. De acordo com o Museu Nacional, já foram concluídos os reparos de 80% do telhado do paço de São Cristóvão de 75% de toda a fachada do palácio, além de projetos técnicos de arquitetura e complementares.

‌



O orçamento da obra é de R$ 516,8 milhões, sem considerar a reposição do acervo. Até o momento, foram captados R$ 347,2 milhões, ou seja, 67% da meta. A maior parte do recurso foi repassado pelo governo federal e pela iniciativa privada.

Serviço

Entre gigantes: uma experiência no Museu Nacional

‌



Horário: de terça-feira a domingo, de 02 de julho a 31 de agosto. Entrada gratuita;

Endereço: Quinta da Boa Vista, São Cristóvão — zona norte do Rio de Janeiro;

Agendamento e retirada de ingressos na plataforma.

