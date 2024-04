No último fim de semana do verão, sensação térmica bate recorde no Rio de Janeiro: 60,1 °C Os termômetros marcaram 40 °C no bairro de Guaratiba, na zona oeste, de acordo com o Centro de Operações da prefeitura

Alto contraste

A+

A-

Forte calor exige cuidados com a saúde Forte calor exige cuidados com a saúde (Arquivo/Agência Brasil)

No último final de semana do verão, o Rio de Janeiro bateu recorde de sensação térmica: 60,1 °C — a maior desde o início da medição, em 2014. O registro foi feito no bairro de Guaratiba, na zona oeste, onde a temperatura máxima alcançou os 40 °C.

Influenciado pela onda de calor que atinge parte do país, o Rio tem previsão de mais calor neste domingo (17), com temperatura máxima de 42 °C e sensação térmica acima dos 50 °C.

As autoridades alertam a população sobre os cuidados necessários com a saúde devido às altas temperaturas, como beber bastante água, evitar atividades ao ar livre entre 10h e 16h, além de utilizar protetor solar.

Últimos recordes de sensação térmica foram registrados em Guaratiba

O Sistema Alerta Rio faz a medição da sensação térmica desde 2014, sendo que os últimos recordes foram registrados no bairro de Guaratiba.

Para especialistas da prefeitura, há explicação para esse fato. As características geográficas do lugar favorecem a ocorrência de temperaturas e umidades relativas do ar elevadas — índices que influenciam no cálculo da sensação térmica.

A proximidade com o oceano contribui para a umidade da região, que costuma receber a influência de ventos quentes no período da manhã.

Veja as maiores sensações térmicas já registradas no Rio:

1) 60,1°C às 10h20 de 16/03/2024 (Guaratiba)

2) 59,7°C às 08h05 de 18/11/2023 (Guaratiba)

3) 59,5C° às 11h45 de 17/01/2024 (Guaratiba)

4) 59,3°C às 10h20 de 17/11/2023 (Guaratiba)

5) 58,5°C às 09h10 de 14/11/2023 (Guaratiba)