O que se sabe sobre cantor de pagode morto a tiros enquanto trabalhava em reforma de casa no RJ O corpo de Tiago Oliveira da Silva, de 38 anos, foi encontrado pela polícia com marcas de perfurações por munições de fuzil e pistola Rio de Janeiro|Do R7 05/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/08/2025 - 02h00 )

Tiago era vocalista do grupo Compromisso Certo RECORD

O assassinato de Tiago Oliveira da Silva, de 38 anos, no Rio de Janeiro, é considerado um mistério. O cantor de pagode foi atacado a tiros em plena luz do dia enquanto trabalhava na reforma de uma casa em Mesquita, na Baixada Fluminense.

O caso é investigado pela Divisão de Homicídios da Baixada Fuminense. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os envolvidos. Ainda não hipóteses para a motivação do crime.

De acordo com as primeiras informações, ao menos quatro criminosos se aproximaram em um carro e uma moto no momento em que Tiago mexia no material da obra em frente ao terreno.

Uma testemunha disse que chegou a ouvir o momento em que foi anunciado o suposto assalto. Segundo ela, os homens estavam com o rosto coberto.

Após os disparos, eles fugiram com um cordão e um anel de ouro da vítima. O corpo foi encontrado pela polícia com marcas de tiros de fuzil e pistola.

Tiago era querido pela vizinhança. Ele era conhecido por ser vocalista do grupo Compromisso Certo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o músico cantando e tocando instrumentos em apresentações na Baixada Flumiense.

