Ônibus são atravessados em vias de Niterói durante operação da PM em comunidade Bloqueios aconteceram em represália a uma ação do 12º Batalhão, em Nova Brasília, no bairro Engenhoca Rio de Janeiro|Do R7 16/08/2025 - 11h12 (Atualizado em 16/08/2025 - 11h12 )

Bloqueios aconteceram em represália a uma ação do 12º Batalhão, em Nova Brasília, no bairro Engenhoca Reprodução / RECORD

Ao menos três ônibus foram atravessados por criminosos na rua Doutor March e rua João Brasil, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na tarde de sexta-feira (15).

Segundo a Polícia Militar, os bloqueios aconteceram em represália a uma operação do 12º Batalhão, na comunidade Nova Brasília, no bairro Engenhoca.

Três homens foram encaminhados para 78ª DP e três mulheres também foram detidas, após tentarem agredir a equipe policial. Foram apreendidos uma pistola, drogas e rádios comunicadores.

Após a ação, homens ligados ao tráfico de drogas bloquearam as vias com coletivos para dificultar a operação dos agentes. Os policiais atuaram e conseguiram liberar as ruas.

Vídeos gravados por populares mostram um morador ferido na cabeça e relatos de que os policiais estavam agredindo residentes.

