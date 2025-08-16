Ônibus são atravessados em vias de Niterói durante operação da PM em comunidade
Bloqueios aconteceram em represália a uma ação do 12º Batalhão, em Nova Brasília, no bairro Engenhoca
Ao menos três ônibus foram atravessados por criminosos na rua Doutor March e rua João Brasil, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na tarde de sexta-feira (15).
Segundo a Polícia Militar, os bloqueios aconteceram em represália a uma operação do 12º Batalhão, na comunidade Nova Brasília, no bairro Engenhoca.
Três homens foram encaminhados para 78ª DP e três mulheres também foram detidas, após tentarem agredir a equipe policial. Foram apreendidos uma pistola, drogas e rádios comunicadores.
Após a ação, homens ligados ao tráfico de drogas bloquearam as vias com coletivos para dificultar a operação dos agentes. Os policiais atuaram e conseguiram liberar as ruas.
Vídeos gravados por populares mostram um morador ferido na cabeça e relatos de que os policiais estavam agredindo residentes.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp