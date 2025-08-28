Ônibus são sequestrados após suspeito ser baleado em São João de Meriti (RJ) O homem foi socorrido e levado ao hospital da região Rio de Janeiro|Do R7 28/08/2025 - 20h42 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h45 ) twitter

Ônibus foram atravessados na pista RECORD

Ao menos cinco ônibus foram sequestrados após um suspeito ter sido baleado na localidade conhecida como Castelinho, no Éden, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (28).

Segundo a Polícia Militar, os policiais disseram que o homem foi baleado após um confronto. O suspeito foi socorrido ao Hospital Municipal de São João de Meriti. Com ele foram apreendidas uma pistola e munições.

Em seguida, populares tentaram atravessar ônibus nas vias e foram impedidos por policiais.

Por meio de nota, o TransÔnibus lamentou mais um episódio de violência e informou que motoristas foram obrigados por bandidos a atravessar os veículos na pista e entregar as chaves.

O sindicato ressaltou que colabora com as autoridades de segurança e pede a ajuda na identificação dos criminosos. As informações podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia, pelo telefone 2253-1177.

