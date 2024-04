Onze escolas estaduais estão sem aulas por causa das chuvas no RJ

Alto contraste

Onze escolas não retomaram as aulas Onze escolas não retomaram as aulas (Divulgação/ Governo do Estado do Rio )

Onze escolas da rede estadual não conseguiram retomar as aulas nesta segunda-feira (25) devido às fortes chuvas que atingiram o estado do Rio de Janeiro e deixaram oito mortos e quase 600 desabrigados. (Veja a lista abaixo)

O intuito da medida é garantir a segurança da população nas regiões mais prejudicadas, de acordo com a Seeduc-RJ (Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro).

Ao menos duas unidades sofreram com impactos: Colégio Alcinda Lopes Pereira Pinto e Padre Mello, ambos do município Bom Jesus de Itabapoana, atingido por inundações.

Além disso, dez unidades foram mobilizadas pelo Comitê de Chuva em seis municípios para atender à população afetada: Petrópolis, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Bom Jesus do Itabapoana e Itaperuna.

Quatro delas permanecem abertas:

- Ciep 038 - Santos Dumont - Ponto de apoio para o CBMERJ, SEPM e ajuda comunitária, em Petrópolis;

- C.E. Governador Roberto Silveira, em Bom Jesus de Itabapoana;

- C.E. Senador Sá Tinoco, em Itaperuna;

- Ciep 479 - Dr. Mario Simao Assaf, em Cachoeiras de Macacu.

As outras 1232 escolas podem ser usadas como pontos de apoio a qualquer momento.

Escolas fechadas nesta segunda (25)

- Bom Jesus do Itabapoana (Noroeste fluminense)

C.E. Marcílio Dias

C.E. Luiz Tito

C.E. Alcinda Lopes Pereira Pinto

C.E. Maria da Conceição Pereira Pinto

C.E. Padre Mello

C.E. Governador Roberto Silveira

I.E. Eber Teixeira de Figueiredo

C.E. Euclides Feliciano Tardin

- Itaperuna (Noroeste fluminense)

C.E. Senador Sá Tinoco

- Campos dos Goytacazes (Norte fluminense)

C.E. Estefânia Pereira Pinto

- Nova Friburgo (Região serrana)

Colégio Agrícola Rei Alberto I

Em outras unidades do estado, a Seeduc-RJ explicou que vai seguir as orientações oficiais de cada município.

Teresópolis

A Prefeitura de Teresópolis informou que todas as escolas municipais funcionam normalmente nesta segunda, com exceção da Escola Municipal Dorval de Oliveira, no bairro do Meudon.