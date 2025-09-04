Operação contra criminosos do TCP deixa seis mortos em Senador Camará A ação policial tenta localizar envolvidos na morte brutal de uma jovem que se recusou a sair com um traficante Rio de Janeiro|Do R7 04/09/2025 - 15h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 17h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operação em Senador Camará busca chefes do TCP RECORD

Seis suspeitos de fazer um pastor e crianças reféns morreram durante a operação policial em Senador Camará, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (4).

Na ação, os agentes chegaram a um imóvel onde o grupo era mantido pelos criminosos. Segundo a polícia, houve resistência e todos os suspeitos acabaram mortos. As vítimas foram liberadas em segurança.

Inicialmente, fontes da polícia haviam divulgado o número de oito mortos durante a operação. Por volta das 17h30, a informação foi corrigida.

A operação tem como objetivo capturar criminosos da facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro) na Vila Aliança. Os principais alvos são criminosos que participaram do assassinato brutal de uma jovem, em agosto deste ano, que se recusou a sair com um traficante.

‌



Segundo as investigações, o narcoterrorista Bruno da Silva Loureiro, conhecido como “Coronel”, foi o responsável pelo crime.

Os agentes também procuram os envolvidos no ataque ao copiloto da Polícia Civil, que foi ferido em uma ação na mesma localidade, em março deste ano.

‌



Presos

De acordo com o balanço divulgado pela polícia nesta tarde, dois criminosos foram presos na ação. Quatro fuzis e diversas pistolas foram apreendidas.

Dois homens que tentaram sequestrar um ônibus para ser usado como barricadas foram capturados na Vila Aliança.

‌



Participam da operação a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil , a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar, a DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), a Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) e o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).

Linhas de ônibus impactadas

Devido aos tiroteios registrados em Senador Camará e na Vila Aliança, ônibus que circulam pela região precisaram alterar o itinerário para garantir a segurança de motoristas e passageiros.

Segundo o Rio Ônibus, seis linhas foram desviadas. Veja abaixo:

SV790 Campo Grande x Cascadura

737 Santíssimo x Cascadura

731 Campo Grande x Marechal

926 Senador Camará x Penha

746 Jabour x Cascadura

803 Jabour x Taquara

Unidades de saúde fechadas

Na região de Senador Camará, duas unidades de Atenção Primária fecharam nesta manhã. Outras duas unidades mantiveram o atendimento à população, mas tiveram de suspender as atividades externas, como as visitas domiciliares.

Unidades de urgência e emergência não interrompem o funcionamento, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp