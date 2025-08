Operação da Polícia Civil termina com três homens baleados em Duque de Caxias Agentes tentavam capturar traficante que atacou delegacia em fevereiro; dois dos baleados têm ligação com o tráfico Rio de Janeiro|Do R7 02/08/2025 - 12h15 (Atualizado em 02/08/2025 - 12h15 ) twitter

Três homens foram baleados durante ação da Polícia Civil em Duque de Caxias Reprodução / RECORD

Uma operação da Polícia Civil em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, durante a tarde de sexta-feira (1º), deixou três pessoas baleadas. Os agentes tentavam capturar o traficante Joab da Conceição Silva, uma das lideranças do Comando Vermelho, responsável pelo ataque à 60ª DP (Campos Elíseos), em fevereiro deste ano.

Equipes da Desarme (Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos) realizavam diligência no local, quando foram atacadas por criminosos. Houve confronto e, após a estabilização do terreno, manifestantes atacaram as viaturas e impediram, inclusive, que os policiais prestassem socorro aos feridos.

Um deles é integrante da facção, possui diversas anotações criminais e participou da troca de tiros com os agentes. Ele foi identificado e preso no Hospital Adão Pereira Nunes, onde está sob custódia.

O preso foi autuado em flagrante por tráfico, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e resistência qualificada.

A Desarme instaurou inquérito para apurar o crime de tentativa de homicídio qualificado, contra agente de segurança.

Uma segunda pessoa também foi atingida e está na mesma unidade de saúde. A polícia investiga o eventual envolvimento com o tráfico local. Parentes afirmam que o homem não é criminoso e trabalha como barbeiro na localidade.

Um terceiro indivíduo, traficante da região, não deu entrada no hospital da região até o momento, e buscas seguem para localizá-lo.

Na ação, foram apreendidos uma pistola, um simulacro de arma de fogo, drogas e um rádio transmissor.

