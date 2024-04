RJ: Operação faz buscas para encontrar responsável por poluição que afetou abastecimento de água

Alto contraste

Sistema de Imunana-Laranjal abastece a região metropolitana Sistema de Imunana-Laranjal abastece a região metropolitana (Léo Ripamonti/Governo do Estado)

Uma operação faz buscas em empresas, na manhã desta segunda-feira (8), para identificar os responsáveis pela poluição no sistema de abastecimento de água da região metropolitana do Rio de Janeiro. A contaminação foi identificada na última quarta-feira (3) e paralisou o serviço por cerca de 48 horas.

Com o apoio do Inea (Instituto Estadual do Ambiente), agentes da Polícia Civil cumprem mandados de buscas e apreensão determinados pela Justiça. Quatorze das 16 empresas ficam no Comperj (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro), em Itaboraí, e utilizam o produto químico tolueno no processo de produção.

O objetivo é identificar as empresas que possam ter mantido a substância de forma irregular e provocado a contaminação no sistema Imunana-Laranjal, responsável pelo fornecimento de água para as cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e parte de Maricá, além da ilha de Paquetá.

Os materiais recolhidos serão confrontados com as amostras coletadas pela Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgoto), segundo o governo do estado. Os agentes também buscam documentos referentes à aquisição de tolueno e qualquer item que evidencie a prática de crime ambiental.

Durante a ação, uma das empresas foi periciada e o responsável técnico da empresa acabou. Ele deve ser conduzido para prestar esclarecimentos na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, zona norte da capital fluminense.