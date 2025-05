Operação resgata paraguaios em situação análoga à escravidão em fábrica ilegal de cigarros no Rio Ao todo, cinco pessoas foram presas em flagrante; elas são suspeitas de atuarem como gerentes e supervisores do esquema Rio de Janeiro|Do R7 12/05/2025 - 14h01 (Atualizado em 12/05/2025 - 14h01 ) twitter

Vítimas foram levadas para a Superintendência da PF, no centro do Rio Divulgação/Polícia Federal

Uma operação conjunta da Polícia Federal, do MPF (Ministério Público Federal) e da Polícia Civil resgatou 22 paraguaios em situação análoga à escravidão em uma fábrica clandestina de cigarros, na manhã desta segunda-feira (12), em Vigário Geral, na zona norte do Rio de Janeiro.

Os trabalhadores foram encaminhados em, ao menos, duas vans para à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, região central da cidade.

Ao todo, cinco pessoas foram presas em flagrante no galpão. Elas são suspeitas de atuarem como gerentes e supervisores do esquema. Os policiais apreenderam materiais e maquinários.

De acordo com as investigações, a fábrica possuía alta capacidade de produção e era responsável pela distribuição dos cigarros em todo o território fluminense.

