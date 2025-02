Oruam é liberado e deixa delegacia sorridente após ser preso por dar abrigo a traficante A mansão do rapper no Joá, na zona oeste do Rio, foi alvo de buscas pela polícia em investigação sobre disparo com arma de fogo em condomínio em São Paulo

Rio de Janeiro|Do R7 26/02/2025 - 12h22 (Atualizado em 26/02/2025 - 13h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share