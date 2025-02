Rapper Oruam é detido durante blitz na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o artista sendo colocado em uma viatura da PM Rio de Janeiro|Do R7 20/02/2025 - 16h16 (Atualizado em 20/02/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oruam foi detido por policiais nesta quinta-feira (20) Reprodução/Instagram @oruam

O rapper Oruam foi levado para a 16ª (Barra da Tijuca) após ser detido em uma blitz na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (20). A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do artista.

Oruam teria feito uma manobra com o veículo, conhecida como “cavalo de pau”, na frente de uma equipe da Polícia Militar que patrulhava a avenida Lucio Costa. De acordo com as primeiras informações, ele ainda teria se desentendido com os policiais militares.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o cantor sendo colocado em uma viatura da PM em meio a um grande tumulto.

Segundo a Polícia Civil, ele foi encaminhado por policiais militares à delegacia, onde foi autuado em flagrante por direção perigosa. A autoridade policial arbitrou uma fiança. O valor não divulgado.

Oruam é considerado um dos principais nomes do estilo musical no país. Filho do traficante Marcinho VP, ele se envolveu em um polêmica ao pedir a soltura do pai em um festival, no ano passado.