Padrasto é preso por suspeita de tortura após menina de 4 anos ser internada com intestino perfurado e fraturas pelo corpo Segundo a polícia, em troca de mensagens, homem disse à mãe que estava "moldando a criança na dor" Rio de Janeiro|Do R7 17/05/2025 - 15h10 (Atualizado em 17/05/2025 - 15h35 )

Padrasto está preso temporariamente Reprodução

A polícia prendeu um padrasto suspeito de torturar uma menina, de apenas 4 anos, no Rio de Janeiro. A criança deu entrada no hospital com o intestino perfurado e fraturas pelo corpo.

De acordo com a polícia, a vítima está internada no Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, na Ilha do Governador, com quadro de saúde gravíssimo. Ela sofreu quatro paradas cardíacas.

Os investigadores da 37ª DP (Ilha do Governador) conduziram a mãe para a delegacia, que negou qualquer tipo de maus-tratos.

No entanto, a polícia confirmou ter encontrado trocas de mensagens entre ela e o companheiro que revelaram que a menina era submetida a intensos castigos físicos.

‌



Em uma das conversas, o padrasto dizia que estava “moldando a criança na dor” — o que chocou até mesmo os policiais.

As agressões, segundo as investigações, eram camufladas por desculpas como “quedas” ou “acidentes”.

‌



A polícia pediu com urgência a prisão do suspeito e investiga o caso a princípio como tortura.

A prisão temporária dele foi decretada com base em fortes indícios de autoria, gravidade dos crimes e risco real de fuga ou represália às testemunhas.

‌



Ao ser detido, o homem negou ter agredido a criança.

Ainda segundo a polícia, o suspeito já possuí duas anotações criminais: uma por violência doméstica e outra por importunação sexual, inclusive por ter ficado nu na frente de uma criança de 12 anos.

