Paes recua sobre regras para orla e libera caixas de som, garrafas de vidro e música ao vivo A decisão foi anunciada após uma reunião com representantes de barraqueiros, quiosques, músicos e vereadores Rio de Janeiro|Do R7 27/05/2025 - 18h11 (Atualizado em 27/05/2025 - 18h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Paes se reuniu com representantes dos barraqueiros, quiosques, músicos e vereadores Prefeitura do Rio/Fabio Motta

Após protestos, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), decidiu, nesta terça-feira (27), recuar em relação às novas regras estabelecidas para praias cariocas que haviam sido estabelecidas em um decreto municipal.

Paes voltou a liberar uso de caixas de som, apresentações musicais entre 12 e 22h e venda e consumo de garrafas de vidro na orla após uma reunião com representantes de barraqueiros, quiosques, músicos e vereadores.

Também fica permitido que os barraqueiros usem placas de identificação. Além disso, as barracas de praia estão autorizadas a utilizar nomes dentro da padronização determinada.

“Vamos permitir o nome com limites e um padrão estabelecidos pelos barraqueiros, que me apresentaram essa proposta. Em relação aos quiosques, um dos maiores índices de reclamações do 1746 tem a ver com a poluição sonora nas praias. Vamos permitir a música, a partir da proposta que recebemos do concessionário, que passará a ser o responsável pela fiscalização. E quem não respeitar a regra tomará uma multa de R$ 1 mil na primeira infração, R$ 2 mil, na segunda, e, na terceira, caçamos a licença. Não vamos admitir que as praias do Rio de Janeiro se transformem em terra de ninguém”, afirmou o prefeito.

‌



As medidas foram retiradas da lista com 16 proibições anunciadas, no último dia 16, para preservação da ordem urbana, da segurança pública e do meio ambiente nas praias do Rio.

SOBRE O DECRETO DE ORDENAMENTO DAS PRAIAS. pic.twitter.com/8HvU6iCpb6 — Eduardo Paes (@eduardopaes) May 27, 2025

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp