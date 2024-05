Parque Rita Lee é inaugurado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio A obra custou R$ 36 milhões; local possui 136 mil m², faz parte do legado olímpico e integra a Cidade do Rock

Área possui 130 mil m² default (Fábio Motta/Prefeitura do Rio)

O Parque Rita Lee foi inaugurado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, neste domingo (12). O local ocupa 136 mil m² e teve um custo de R$ 36 milhões. O espaço faz parte do legado olímpico e integra a Cidade do Rock, onde ocorre o festival Rock in Rio.

Segundo a prefeitura, a área possui 1.100 árvores e 70 mil arbustos. Além disso, o parque conta com pista de skate, praça molhada, muro de escalada, academia da terceira idade e quadras poliesportivas, além de brinquedos para crianças.

A homenagem para a cantora e compositora Rita Lee havia sido anunciada em maio do ano passado, após a morte da artista, aos 75 anos, em São Paulo.