Rio de Janeiro |Do R7

Parte do ‘arranha-céu de Irajá', no Rio, é demolido após viralizar nas redes sociais Construção possuía sete andares e, segundo a prefeitura, e foi erguido irregularmente

Alto contraste

A+

A-

Prédio de sete andares seria irregular (Fábio Costa/Seop)

Agentes da Seop (Secretaria Municipal de Ordem Pública) iniciaram, nesta quinta-feira (16), a demolição do terraço e de dois pavimentos do “arranha-céu de Irajá”, na zona norte do Rio de Janeiro.

O prédio de sete andares foi construído irregularmente, segundo os agentes. O imóvel fica em frente à estação de metrô do bairro e viralizou nas redes sociais devido à engenhosidade do proprietário.

A construção havia sido embargada em janeiro deste ano. Segundo o órgão, os donos chegaram a abrir um processo de legalização, que foi indeferido por não atender a legislação urbanística e por ocupar uma área projetada para o alargamento da avenida Martin Luther King Jr., que corta a região.

O terreno do edifício é composto por uma loja, três pavimentos residenciais e outros três andares, destinados à área de lazer. De acordo com a Seop, a parte em processo de demolição contava com churrasqueira, hidromassagem, escritório, cobertura e uma suíte.

Publicidade

Durante a operação, ainda foram realizados nove cortes de luz clandestina e um de água.

Repercussão na internet

A obra viralizou na internet em 2022, quando o dono do imóvel havia iniciado a construção do sétimo pavimento.

Gente?? O céu é o limite? Estão fazendo mais um andar neste arranha-céu que tem no bairro de Irajá, passado! Eu ameeeei!! pic.twitter.com/DF9VdgWTQP — Gabriel (@eugabree) December 26, 2022

Após a repercussão, o endereço se tornou, praticamente, um “ponto turístico” para quem passava por Irajá.

Ele armou o andaime……… Esquece

O arranha céu de Iraja é imparavel pic.twitter.com/wmNceHOTdm — Ray (@oficialnaninha) January 16, 2023