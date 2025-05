Passagem de frente fria muda o tempo durante o fim de semana no Rio As chuvas permanecem até sábado (24). A partir de domingo (25), o sol deve voltar a aparecer Rio de Janeiro|Do R7 24/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/05/2025 - 02h00 ) twitter

Sábado (24) terá chuva fraca a moderada Fernando Frazão/Agência Brasil

A passagem de uma frente fria muda o tempo no Rio de Janeiro, neste fim de semana. As chuvas permanecem até sábado (24). A partir de domingo (25), o sol deve voltar a aparecer.

Segundo o COR (Centro de Operações Rio), o sábado será de céu nublado, com previsão de chuva fraca a moderada. A temperatura máxima prevista é de 26 °C, e a mínima de 16 °C.

Para domingo, não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados, sendo mais intensos à tarde e à noite. Os termômetros estarão entre 27 °C e 15 °C.

