Peça baseada no caso Suzane Richthofen estreia no Rio nesta sexta-feira (5) A montagem se baseia em informações dos autos do processo e traz discussões sobre saúde mental, segundo os organizadores

Rio de Janeiro|Do R7 05/04/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/04/2024 - 12h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share