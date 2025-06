Pedágio da linha Amarela será reduzido para R$ 3,80 após acordo entre prefeitura e Lamsa Documento precisa ser homologado pelo STF. Atualmente, a tarifa cobrada é de R$ 4 Rio de Janeiro|Do R7 14/06/2025 - 13h16 (Atualizado em 14/06/2025 - 13h16 ) twitter

Linha Amarela liga zonas norte e oeste do Rio Fernando Frazão/Agência Brasil

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou um acordo com a concessionária que administra a linha Amarela, que liga zonas norte e oeste da cidade, para reduzir a tarifa do pedágio de R$ 4 para R$ 3,80.

O valor ainda poderá ser menor nos períodos em que houver aumento significativo do número de veículos que trafegam na via.

O acordo foi intermediado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) após uma série de audiências de conciliação. Agora, o documento precisa ser homologado pelo presidente do STF, Luis Roberto Barroso.

Com a decisão, todas as ações judiciais no município do Rio sobre a concessão da via estão encerradas. A Lamsa segue na administração da linha Amarela.

