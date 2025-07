PF prende alemão procurado pela Interpol em Copacabana, zona sul do Rio O preso teve seu nome incluído na lista da Difusão Vermelha da Interpol após ser acusado de fraude e estava sendo procurado há cinco meses Rio de Janeiro|Do R7 01/07/2025 - 10h36 (Atualizado em 01/07/2025 - 10h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PF prende alemão procurado pela Interpol em Copacabana, zona sul do Rio

A Polícia Federal prendeu um homem foragido da Justiça alemã pela prática do crime de fraude comercial, na noite da segunda-feira (30). A ação ocorreu no interior de uma academia de musculação, localizada em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

O preso, de 30 anos de idade e natural da Alemanha, teve seu nome incluído na lista da Difusão Vermelha da Interpol e estava sendo procurado há cinco meses.

A prisão foi efetuada por agentes do Núcleo de Cooperação Internacional da PF no Rio de Janeiro. A ação cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido para fins de extradição pelo Supremo Tribunal Federal.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá até a extradição definitiva para a Alemanha.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp